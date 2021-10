Investidor hispano-luxemburguês é sócio maioritário do Boavista

O investidor Gérard Lopez oficializou a aquisição de 50,78% do capital social da SAD do Boavista.

O empresário hispano-luxemburguês, que controla a sociedade anónima ‘axadrezada’ através do grupo ‘Jogo Bonito’, da qual detém 88% do capital social, comprou em 28 de julho 1.279.596 ações (36,56%) do clube e 497.704 (14,22%) da BFC Investimentos.

O clube portuense passa a ter uma posição minoritária na sociedade gestora do futebol profissional, ao deter 10%, equivalente a 350.000 ações de categoria A, enquanto que as ações vendidas a Gérard Lopez foram transformadas automaticamente em categoria B.

