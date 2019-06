Invadiu o campo em Madrid e ganhou dois milhões de seguidores

Kinsey Wolanksi invadiu o terreno durante a final da Champions League em Madrid para promover a marca do seu namorado, o russo Vitaly Zdorovetskiy, Vitaly Uncensored.

O site tem conteúdos entre o pornográfico e o divertido, sendo Kiney Wolanksi, uma das “atrizes” dos filmes que se encontram na página.

Vitaly Zdorovetskiy conseguiu através da invasão de campo da sua namorada um golpe publicitário de um valor estimado em mais de três milhões de euros pela publicidade que fez à marca. A própria Kiney Wolanksi obteve mais de dois milhões de seguidores no Instagram nas horas que se se seguiram ao seu momento “streaker”.

When you grow to 2.5m followers over night and then your account gets hacked…… just run it off kins. This is an emotional roller coaster 😂 pic.twitter.com/abZ2vW0zTT

— Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) June 2, 2019