Interpelação ao ministro da Cultura, Pedro Adão Silva, sobre o Orçamento de Estado

Senhor Ministro da Cultura, senhora Secretária de Estado,

Sr. Ministro, as minhas questões têm a ver com a relação entre o Ministério da Cultura e as nossas comunidades espalhadas pelo mundo e gostaria de começar por perguntar qual é a disponibilidade do Ministério da Cultura para trabalhar em conjunto com o MNE no sentido de criar um programa para os criadores que estão nas nossas comunidades nas diversas áreas, nas artes plásticas, dança, música, literatura, no canto, na ilustração e noutras, na medida em que os criadores têm aquelas dificuldades todos têm, cá ou qualquer parte do mundo, de entrar nos circuitos das suas atividades culturais, pelo que o apoio seria também muito importante para os criadores das comunidades como para a projeção do nosso país.

A outra questão que gostaria de colocar é mais um apelo para que o Ministério da Cultura pudesse envolver-se mais no apoio aos Festivais de Cinema que regularmente ocorrem nas nossas comunidades. É que, quem os organiza tem sempre uma série de dificuldades, pelo que o facto de serem mais apoiados seria importante, pois trata-se de projetar no estrangeiro o cinema português, os nossos realizadores e atores e esta constitui uma dimensão importante da atividade nas nossas comunidades.

A outra questão era saber se existe alguma possibilidade de, na revisão da lei do mecenato cultural, poderem ser integrados também os mecenas das nossas comunidades, que certamente haverá muitos, para assim, muito particularmente, poderem apoiar os criadores nas nossas comunidades.

Finalmente, gostaria de fazer um apelo ao Senhor Ministro para que na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril as nossas comunidades sejam também integradas, porque existe uma dimensão muito importante no que diz respeito às diferentes memórias dos exílios e no combate à ditadura, pelo que o 25 de Abril não se faz sem esta dimensão.

Paulo Pisco