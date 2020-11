International GT Open conquistado por dupla portuguesa

Os portugueses Henrique Chaves e Miguel Ramos (McLaren) venceram este domingo o International GT Open depois de disputada a derradeira corrida, em Barcelona.

A dupla portuguesa acabou fora de prova nas voltas finais, mas uma penalização dos comissários aos principais rivais por manobra antidesportiva acabou por devolver o título aos pilotos da McLaren.

Os portugueses lideraram quase toda a prova, mas, a três minutos da bandeirada de xadrez, então com Miguel Ramos aos comandos do carro número 59, Vincent Abril, que com Louis Prette era o outro candidato ao título, deu um toque no português, atirando-o para a escapatória, onde ficou atascado.

O piloto de Vila Nova de Gaia ainda terminaria em 11.º lugar, o que na altura era insuficiente para que o duo luso pudesse assegurar o título.

No final da corrida, os comissários desportivos consideraram a manobra de Vincent Abril antidesportiva, castigando-o com uma penalização de dez lugares na classificação final.

Com esta decisão, Henrique Chaves e Miguel Ramos conquistam o título do International GT Open de 2020, com 114 pontos, duas vitórias, e seis pódios em 12 corridas.

#portugalpositivo