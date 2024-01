International Club of Portugal promove almoço-debate com André Ventura

O fundador e presidente do Chega, André Ventura, será o orador convidado do próximo almoço-debate do International Club of Portugal (ICPT), a realizar em Lisboa no dia 18 de janeiro.

A intervenção do responsável máximo pelo partido está agendada para as 14h00 (hora de Lisboa) no Lisbon Marriott Hotel e trará a discussão “A Reorganização da Direita e a Criação de uma Alternativa ao Socialismo”.

Este almoço-debate dará continuidade à iniciativa do ICPT, que nos últimos encontros teve como oradores convidados o jornalista Sebastião Bugalho; o antigo presidente da RTP, Coronel Manuel Pedroso Marques; o Bastonário da Ordem dos Economistas, António Mendonça; a Embaixadora da Ucrânia em Portugal, Maryna Mykhailenko; a Ministra do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, entre muitas outras personalidades de destaque e dos mais variados setores de atividade.