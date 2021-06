Internacional portuguesa volta a emigrar

O Servette, clube que disputa o principal escalão de futebol feminino na Suíça, anunciou esta semana a contratação da internacional portuguesa Mónica Mendes.

A defesa de 28 anos, ao que ABola indica, assinou um contrato até 2023 com o atual campeão helvético.

Mónica Mendes, recorde-se, fez grande parte da sua carreira desportiva cá fora, tendo passado pelos Estados Unidos, Chipre, Noruega e Itália.

Com esta transferência, a nova #16 do Servette volta a emigrar para a Suíça, país onde viveu entre 2015 e 2017 enquanto jogou ao serviço do Neunkirch.