Internacional cabo-verdiano Zé Luís reforça Farense

O avançado internacional cabo-verdiano Zé Luís, campeão pelo FC Porto em 2020, vai reforçar o Farense por uma época, anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol.

“É um atleta que irá trazer mais poder de finalização, forte no apoio frontal e na movimentação dentro da área, com facilidade de remate. Estamos confiantes de que será um jogador muito importante na nossa dura caminhada na I Liga e que irá conquistar todos os farenses”, sublinha a SAD algarvia, em comunicado.

O ponta de lança internacional cabo-verdiano, de 32 anos, iniciou o seu percurso no futebol português no Gil Vicente, passando também pelo Sporting de Braga e pelo FC Porto, clube que ajudou a sagrar-se campeão nacional em 2019/20.

“Estou muito feliz por regressar à I Liga e representar as cores de um clube histórico como o Farense. Quero agradecer ao presidente, João Rodrigues, pelo esforço, ao diretor-geral, Zé Luís, e a Carlos Silva pela oportunidade que me foi dada, e prometo trabalhar todos os dias para ajudar a equipa a conquistar os seus objetivos”, disse o avançado, citado pelo clube.

No estrangeiro, Zé Luís representou Videoton (Hungria), Spartak Moscovo (Rússia), Lokomotiv Moscovo (Rússia), Al Taawon (Arábia Saudita) e Hatayspor (Turquia), em que, na época passada, registou 15 jogos e dois golos.

Zé Luís é o oitavo reforço do Farense para a temporada 2023/24, depois do guarda-redes Luiz Felipe, dos defesas Fran Delgado, Artur Jorge, Igor Rossi e Talys Oliveira, do médio Rafael Barbosa e do avançado Bruno Duarte.

O Farense soma três pontos após as três primeiras jornadas do campeonato, deslocando-se no sábado ao terreno do Famalicão.