Interesses regionais portugueses em Bruxelas em debate

A Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa (CCBP) organizou no passado dia 30 de novembro, em Bruxelas, um jantar-debate dedicado à representação de interesses regionais portugueses em Bruxelas.

O evento tem como principal objetivo, sensibilizar os autarcas presentes em Bruxelas por ocasião da sessão plenária do Comité das Regiões, para a importância da representação em Bruxelas dos interesses das suas autarquias e regiões, seguindo o exemplo das regiões do Alentejo e dos Açores que já possuem gabinetes de representação na capital da Europa.

“Ciente do papel e importância estratégica de Bruxelas, a CCBP posicionou-se, desde 2019, como a Câmara de Portugal junto da União Europeia, conservando, naturalmente, o seu papel de promotor das relações de comércio e investimento bilaterais”, afirma Rui faria da Cunha, presidente daquela estrutura, explicando que “foi no âmbito dessa nova área de atuação que a Câmara organizou, no passado dia 30 de novembro, um jantar-debate dedicado à representação de interesses das regiões e poder local portugueses em Bruxelas”.

Vasco Cordeiro, Presidente do Comité das Regiões Europeu, foi o convidado de honra do evento, que contou igualmente com intervenções de João Lança, do Gabinete dos Açores, de Marcos Nogueira, do gabinete do Alentejo, e dos eurodeputados Isabel Estrada Carvalhais e Álvaro Amaro.

Participaram igualmente no evento os presidentes das Câmaras de Sernancelhe, Carlos Silva, e de Tabuaço, Carlos Carvalho além de diversos membros e administradores da Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa.