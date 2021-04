Intercontinental Porto nomeado para Melhor Hotel de Cidade da Europa

A unidade hoteleira tripeira volta a estar na “corrida” para “Melhor Hotel de Cidade na Europa” na 28ª edição dos World Travel Awards. Os vencedores serão anunciados na gala que se realizará no dia 15 de setembro de 2021 na Rússia.

O InterContinental Porto- Palácio das Cardosas está, pela quarta vez consecutiva, na restrita lista de candidatos dos World Travel Awards, os prestigiados prémios da área do turismo. O hotel de cinco estrelas está na “corrida” na categoria de “Melhor Hotel de Cidade na Europa”.

Situado no “coração” da invicta, o hotel está a competir com unidades de vários países como a Alemanha, Grécia, Suiça, Rússia, França, Turquia e Países Baixos.

Esta nomeação fica fácil de se entender, uma vez que o InterContinental Porto – Palácio das Cardosas se destaca pela sua beleza, arquitetura e decoração dignas de um palácio. Os quartos espaçosos com tetos altos, a estética, que combina o moderno com o tradicional, e a fabulosa vista para a Avenida dos Aliados deixam os visitantes de todo o mundo rendidos. Além do requinte e elegância, o hotel do grupo IHG tem uma localização privilegiada e fica a poucos passos de várias atrações turísticas da cidade como a Livraria Lello, a Estação de São Bento e a Torre dos Clérigos.

“É um orgulho imenso sermos distinguidos como um dos melhores hotéis de cidade da Europa. Toda a nossa equipa trabalha arduamente para proporcionar uma estadia perfeita a todos os nossos clientes e esta nomeação é uma recompensa desse mesmo trabalho”, afirma Vincent Poulingue, Director Geral do InterContinental Porto.

As votações, para eleger os vencedores nas diferentes áreas do turismo, estão abertas ao público até 14 de julho de 2021, no site dos World Travel Awards.

Considerados os “óscares do turismo”, os World Travel Awards distinguem a excelência de vários setores, desde companhias aéreas a hotelaria. Recorde-se que Portugal também está na corrida para “Melhor Destino de Turismo de Aventura da Europa” e para “Melhor Destino da Europa”. Para além disso, a cidade do Porto, Lisboa e os Arquipélagos da Madeira e dos Açores também estão nomeados como melhores destinos em diferentes categorias.