InterContinental Lisbon convida-o para um brunch de Natal

Bolo rainha, bolachas de natal, sonhos, chocolate quente de brownie e vinho quente são algumas das novidades do brunch de Natal do Akla Restaurant, em Lisboa. Este conto natalício está marcado para os dias 19 e 26 de dezembro.

“Já estamos em contagem decrescente para o Natal e nada como um menu temático para entrar no espírito. A decoração maravilhosa do InterContinental Lisbon deixa qualquer um encantado e o Brunch Natalício é o convite perfeito para entrar neste conto. Dia 19 e 26 de dezembro, entre as 11h30 e as 15h00, é tempo de reunir a família ou amigos e celebrar esta época tão mágica no Akla Restaurant”.

Os sabores tradicionais farão parte deste menu especial, que inclui mini bolo rainha, bolachas de natal, mini sonhos e as tão famosas rabanadas. Além das mais variadas bebidas quentes e frias, agora é possível aquecer o coração com um chocolate quente de brownie, um café com avelã caramelizada e chantilly ou com um latte de cacau ecanela. Já para os mais arrojados, o restaurante sugere também vinho quente com especiarias.

As panquecas, os waffles e os ovos Benedict continuam a fazer sucesso na carta, mas agora juntam-se os ovos rotos e o ovos mexidos com espargos e óleo de trufa para uma autêntica explosão de sabores.

O Brunch Natalício está disponível nos dias 19 e 26 de dezembro por 37€, por pessoa, com estacionamento incluído e as crianças até aos 12 anos têm um desconto de 50%.

As reservas podem ser efetuadas através do 21 381 8700 ou [email protected]