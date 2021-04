Intercontinental Lisboa e Cascais nomeados para World Travel Awards

As unidades hoteleiras do grupo IHG voltam a estar em destaque nos World Travel Awards. Nesta 28ª edição, o InterContinental Lisbon está nomeado nas categorias de melhor hotel de conferências e de negócios de Portugal e o InterContinental Cascais-Estoril (na foto acima) para melhor hotel boutique e de luxo de Portugal.

Os hotéis de cinco estrelas encontram-se, mais uma vez, na corrida pelos prestigiados prémios da área do turismo. Numa restrita lista de nomeados, a unidade hoteleira de Lisboa concorre para “Melhor Hotel de Conferências de Portugal” e para “Melhor Hotel de Negócios de Portugal” e a unidade situada na “Riviera Portuguesa” está a disputar o prémio de “Melhor Hotel de Luxo de Portugal” e de “Melhor Hotel Boutique de Portugal”. Os vencedores serão anunciados na gala que se realizará no dia 15 de setembro na Rússia.

“Estas nomeações vêm confirmar o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por toda a equipa InterContinental. O esforço e o investimento aplicados em ambas as unidades hoteleiras contribuem para um aumento da notoriedade das mesmas, enquanto referência nacional e internacional no segmento de luxo. É um orgulho para toda a equipa, que está sempre motivada para proporcionar aos hóspedes uma estadia inesquecível, quer seja em Lisboa, quer seja no Estoril”, afirma Maarten P. Drenth, General Manager do InterContinental Lisbon e InterContinental Cascais-Estoril.

Os World Travel Awards, considerados os “óscares do turismo” reconhecem a excelência e a qualidade de vários setores, desde destinos, passando por aeroportos e hotéis. As votações estão abertas ao público até 14 de julho de 2021, no site dos World Travel Awards.

Recorde-se que, no ano passado, o InterContinental Lisbon e o InterContinental Cascais-Estoril foram congratulados como vencedores nas categorias de “Melhor Hotel de Conferências de Portugal” e “Melhor Hotel de Luxo de Portugal”, respetivamente.

Para além destas unidades hoteleiras, a própria marca InterContinental Hotels & Resorts está nomeada para “Melhor Marca Hoteleira da Europa”. Já Portugal está em votações para “Melhor Destino da Europa” e tem os Arquipélagos dos Açores e da Madeira e as cidades de Lisboa e do Porto nomeadas em diferentes categorias.