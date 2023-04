Inteligência Artificial no presente. Será que iremos ser comandados por robôs?

Quando o assunto é inteligência artificial, muitas pessoas ainda o associam a robots ou a máquinas que irão conquistar o mundo e substituir os seres humanos. Talvez influenciados pelos filmes de ficção científica que sempre floreiam essa tecnologia associando-a ao fantástico, a verdade é que a IA faz parte do nosso dia a dia e é aplicada em diversos mercados e processos.

Longe dos robots cuja missão é conquistar o universo, a inteligência artificial está presente em coisas tão simples como o corretor ortográfico do seu smartphone, no seu site de compras preferido que parece sempre saber aquilo que você procura e até no Maps quando precisa dizer que direção tomar para chegar ao seu destino. Além dessas pequenas coisas, graças à capacidade de aprender diversas habilidades, otimizar sistemas e até solucionar problemas, a IA ainda é responsável por grandes mudanças em muitos setores e na forma como nos relacionamos com outros mercados.

Inteligência artificial aplicada aos diferentes setores

As empresas e organizações de diversos setores têm vindo a beneficiar da inteligência artificial. Atualmente a quantidade de dados gerados supera a capacidade humana de os tratar e é exatamente através da IA que muitos setores conseguem evoluir.

Inteligência artificial na saúde

Usada há anos, essa tecnologia permitiu otimizar alguns processos médicos, desde análise de dados ao reconhecimento de padrões. Atualmente é também aplicada ao monitoramento, inclusive para apoio de decisões médicas e possibilidade de realização de cirurgias efetuadas através de robots, tornando a medicina mais avançada e reduzindo os erros associados à falha humana. Além disso, a inteligência artificial permite que os médicos consigam focar o seu valor e conhecimento com os seus pacientes ao invés de perderem tempo a analisar dados e a tratar dos processos burocráticos.

Inteligência artificial nas diversas empresas

Todas as empresas podem beneficiar dessa tecnologia. Companhias ligadas à exploração especial conseguem aplicar a inteligência artificial para explorar áreas em distâncias maiores, ou em condições adversas, uma vez que as máquinas têm maior capacidade de resistência para sobreviver em ambientes adversos. As empresas ligadas ao setor automóvel também adotam essa tecnologia para conseguir oferecer uma experiência de condução personalizada baseada nas preferências de cada condutor, ou ambicionam que os automóveis possam conduzir de forma autónoma com o objetivo de aumentar a segurança rodoviária, diminuindo o erro humano.

Mesmo nas nossas casas e aplicações que usamos diariamente a IA é aplicada, tornando as habitações mais inteligentes com a utilização de tecnologias com o reconhecimento facial ou voz para efetuar comandos.

No geral, todas as empresas, independentemente do setor, conseguem beneficiar dessa inovação cujo objetivo maior é o aprimoramento da eficácia de processos.

Setor do iGaming é pioneiro em integrar inteligência artificial

Além dos vários setores que mencionamos anteriormente, onde a inteligência artificial é aplicada com benefícios comprovados, como na melhoria da eficiência das empresas e organizações, também no iGaming essa tecnologia tem vindo a ser cada vez mais usada, sendo inclusive uma parte integrante de vários nichos do mercado.

O poker é um dos exemplos onde a AI é cada vez mais usada. O jogo centenário que passou a ser jogado cada vez mais na sua versão online em plataformas como a PokerStars viu a inteligência artificial fazer parte integrante da modalidade. Considerado desde sempre como uma modalidade que exige dos seus praticantes habilidade, estratégia e psicologia, onde estes dependiam exclusivamente da sua experiência e técnica, contam agora com a IA que lhes permite ter acesso à análise de padrões, permitindo previsões futuras que poderão fazer a diferença para superar os seus oponentes.

Em outro nicho do mercado de entretenimento, também jogos de RPG, disponíveis em plataformas online como a Plarium, usam a inteligência artificial para se adaptarem às escolhas do jogador de forma a que o contexto da história faça sentido. E se acha que apenas em títulos mais atuais essa inovação é usada, também o velhinho Pac-Man beneficia da inteligência artificial, onde as versões atuais do game possuem fantasmas que conseguem aprender os seus padrões de jogo, por exemplo.

O setor do iGaming é um dos mais avançados na aplicação da inteligência artificial e a tendência é de aumento. De um lado porque isso permite aos desenvolvedores lançar títulos mais interativos e com maior capacidade imersiva graças à sua capacidade de adaptação aos gostos dos jogadores, por outro lado, em modalidades como o poker, mencionado acima, alguns utilizadores defendem que podem aprender e melhorar ainda mais as suas habilidades ao jogar contra a IA.

Ainda que algumas questões se levantem na utilização da IA, como ser ou não justo um jogador usar ferramentas tecnológicas para analisar os seus concorrentes, ou a possibilidade do desaparecimento de algumas profissões atuais, o que se prevê é que a inteligência artificial continue em ascensão e o que será necessário é uma adaptação para acompanhar uma ciência em constante evolução.