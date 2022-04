Inteligência artificial faz de Cancelo o melhor jogador português

O site britânico Who Scored, especializado na avaliação de jogadores de futebol através da inteligência artificial, considera que, neste momento, Cancelo é o melhor português no ativo e o 17.º do mundo.

Com 2.508 minutos distribuídos por 25 partidas esta época, as estatísticas do lateral do Manchester City e da seleção portuguesa fizeram com que o Who Scored atribuísse ao craque de 27 anos 7.46 pontos de média.

A liderar o ranking encontra-se Robert Lewandowski, com 7.89, seguido pelos também avançados Mbappé e Benzema.

Depois do jovem formado no Benfica, o site britânico considera que o segundo melhor português é Bernardo Silva, que surge apenas em 35.º lugar. Leão, em 49.º, Jota, em 68.º, Bruno Fernandes, em 83.º, e Gonçalo Guedes, em 95.º, também figuram no top-100, proeza falhada por CR7, que está em 118.º lugar e bem longe do rival Messi, que é sexto na tabela.