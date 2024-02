Instrumentistas portuguesas celebram Dia da Mulher no Conservatório de Zurique

As instrumentistas portuguesas Inês Castro, Filipa Nunes e Marta Patrocínio sobem no próximo dia 8 de março ao palco do Conservatório de Música de Zurique para um espetáculo no âmbito do Dia Internacional da Mulher.

Através de uma publicação nas redes sociais, o consulado-geral de Portugal em Zurique dá conta que o espetáculo está marcado para as 17 horas. A entrada é gratuita mas carece de inscrição prévia.

Este evento conta com o apoio do consulado e do Instituto Camões.