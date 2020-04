Instituto Camões prolonga inscrições na rede de Ensino Português no Estrangeiro

O Instituto Camões anunciou que o prazo para inscrição nos cursos da rede do Ensino Português no Estrangeiro (EPE) 2020/2021 foi prolongado até ao dia 31 de maio de 2020. O alargamento do prazo abrange a renovação e as novas inscrições.

O anúncio foi acompanhado de um vídeo no Youtube, no qual se relembra que a língua portuguesa é uma língua global, falada por 260 milhões de pessoas, em cinco continentes. Fica também a garantia de que os suportes digitais vêm facilitar o ensino do português.

Veja o vídeo, em baixo: