Instituto Camões organiza concerto de Natal em Luanda

O Instituto Camões de Luanda apresenta esta quinta-feira a terceira edição do “Há Jazz no Camões” com um concerto de natal e declamação de poesia, numa parceria com a J.J.Jazz, do angolano Jerónimo Belo.

Num comunicado de imprensa, tornado público esta semana, o CCP em Luanda refere que o “Há Jazz no Camões” é uma atividade promovida por J.J.Jazz e conta com a participação especial da banda Ango- Jazz, liderada pelo pianista e diretor artístico Dimbo Makiesse.

A banda integra igualmente outros cinco elementos, entre vocalistas, bateristas e saxofonistas, que vão colorir o concerto, limitado a um número restrito de convidados devido às medidas de restrição da covid-19, a partir das 17:30 locais.

Um momento de declamação de poesia “Jazz na Poesia em Língua Portuguesa” e com a visualização de um excerto do concerto de Aretha Franklin, cantora norte americana de jazz e soul, com música popular afro-americana, consta ainda da programação deste evento.