Instituto Camões lança curso para professores de português

O Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) anunciaram o lançamento da primeira edição do curso à distância de atualização para Professores de Português como Língua Estrangeira.

“Respondendo aos constrangimentos que ainda se colocam à circulação de pessoas, a decisão do Camões e da FLUP de cooperarem no desenvolvimento de uma edição online deste curso, que a FLUP vinha realizando em formato presencial desde 2007, prende-se também com o objetivo de passar, complementarmente, a dispor de uma formação a que, deste modo, poderão aceder docentes em contextos mais longínquos e com menor oportunidade de se deslocarem a Portugal para a formação presencial”, lê-se num comunicado divulgado.

O curso vai decorrer de 13 a 24 de julho.

Lembrando que o ensino da língua portuguesa é uma atividade em expansão, o comunicado salienta que “colocar à disposição dos docentes, da rede EPE e das redes locais nesses contextos, um curso que incide na atualização das suas competências científicas, pedagógicas e didáticas é também uma forma de impulsionar esse crescimento e apoiar um ensino de qualidade da língua portuguesa”.

O curso “tem um registo de acreditação do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), relevando, por tal, para a progressão na carreira de Professores em grupos de docência associados à língua portuguesa, e conferir 3 ECTS no Sistema Europeu de Acumulação e Transferência de Créditos”

As candidaturas estão abertas entre 16 e 30 deste mês, destinando-se principalmente a professores de Português como língua estrangeira (PLE) ou professores de Português como língua materna que desejem formar-se no ensino do Português como língua estrangeira/língua segunda, num e noutro caso desde que detentores de licenciatura no domínio da Língua Portuguesa ou de Estudos Portugueses, obtida em instituição de ensino superior portuguesa ou estrangeira.

#portugalpositivo