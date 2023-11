Instituto Camões em Vigo celebra 25 anos

O Camões – Centro Cultural Português em Vigo celebrou, no dia 26 de outubro, o seu 25.º aniversário. As comemorações tiveram lugar na sede – Casa de Arines -, no centro histórico de Vigo.

Foi em 1998 que o Camões – Centro Cultural Português (CCP) em Vigo teve o privilégio de se instalar num dos edifícios mais emblemáticos da cidade, a Casa de Arines, generosamente cedida pelo Concello de Vigo ao Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., e restaurada pelo Arq. Alfonso Penela. Desde que abriu as suas portas, o Camões – CCP em Vigo desenvolve uma intensa atividade de promoção da língua e da cultura portuguesas na Galiza.

A cerimónia do 25.º aniversário foi presidida pelo Embaixador de Portugal em Espanha, João Mira-Gomes, e contou com a presença, entre outros, do Vice-Presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., Ricardo Victória, e, em representação da Xunta de Galicia, Judith Fernández Novoa, Diretora-Geral de Ordenamento e Inovação Educativa, assim como Jaime Aneiros, em representação do Ayuntamiento de Vigo. A cerimónia reuniu ainda representantes das universidades galegas e parceiros culturais do Camões – Centro Cultural Português em Vigo, estudantes, utentes do centro e público geral.

A iniciativa contou com a apresentação de um vídeo comemorativo do 25.º aniversário, com mensagens enviadas por várias entidades unidas por laços de parceria ao Camões – Centro Cultural Português em Vigo, uma curta representação teatral do EU.EXPERIMENTO, grupo de teatro amador do Camões – Centro Cultural Português em Vigo, e a inauguração da exposição “25 Anos do Camões – Centro Cultural Português em Vigo”. Inaugurada pelo Vice-Presidente do Camões, I.P., Ricardo Victória, a exposição estará patente até ao dia 29 de novembro de 2023, na sala multiusos do Camões – Centro Cultural Português em Vigo.