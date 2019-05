Instagrammer procurado pela polícia

Ethan Bramble, jovem australiano conhecido na internet por ter 98% do corpo tatuado, é procurado pelas autoridades, devido a um caso de agressão, e aproveita as redes sociais para provocar a polícia.

O modelo e instagrammer de 23 anos encontra-se em fuga, depois de um mandado de detenção ter sido emitido a um caso de agressão, de acordo com a polícia australiana.

No entanto, Ethan Bramble, que diz ser o “jovem mais modificado do mundo”, refere não haver nenhuma irregularidade e que o mandado foi um mal-entendido devido a uma discussão num bar com a ex-namorada, de acordo com a BBC.

Leia mais em Jornal de Notícias