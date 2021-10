Instagram tem uma nova funcionalidade e olhe que vai gostar

A rede social Instagram disponibilizou, na quarta-feira, o acesso a qualquer conta do “sticker” que permite a qualquer utilizador, independentemente do número de seguidores, adicionar hiperligações para outros sites nas histórias.

“Hoje, estamos a expandir a capacidade de adicionar hiperligações nas histórias para todas as contas. Ao longo dos anos, empresas, criadores e agentes de mudança mostraram como a partilha de recursos e informações pode inspirar as suas comunidades. Desde organizar e educar em torno de equidade, justiça social e bem-estar mental até a apresentação de lançamentos de novos produtos aos clientes, a partilha de hiperligações é útil de várias maneiras”, escreveu Max Eulenstein, co-gestor de produto da rede social, no blogue da plataforma.

A empresa, liderada por Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, deixou no entanto um aviso: contas que espalhem desinformação ou discursos de ódio, entre outros conteúdos que violem as diretrizes da comunidade, não terão acesso ao adesivo.

