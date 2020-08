Instagram lançou Reels, uma espécie de TikTok

Depois de testes em alguns mercados, o Instagram lança uma nova funcionalidade que quer rivalizar com o TikTok. O Instagram Reels chegou no início de agosto a uma boa parte dos países europeus.

Há já algum tempo que o mundo sabia que o Instagram, uma das empresas do universo Facebook, estava a estudar uma nova ferramenta para vídeos curtos, que pudesse “agarrar” os utilizadores mais jovens – especialmente após o boom do TikTok durante o confinamento, em vários países. Numa altura em que o TikTok está envolvido numa polémica entre Washington e Pequim, o lançamento desta ferramenta pelas mãos do Facebook ganha outra importância no cenário das redes sociais.

Assim, o Facebook oficializa os Instagram Reels, a designação dada aos vídeos com 15 segundos de duração, num número alargado de países. É possível recorrer a música, efeitos e outras ferramentas de edição para partilhar conteúdos no perfil de Instagram. A partir de hoje, torna-se possível experimentar esta nova funcionalidade, tanto na versão Android como iOS.