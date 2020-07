Instagram declara guerra ao TikTok

Chama-se Reels e é a mais recente ferramenta inspirada no sucesso da concorrência. Desta vez, o objetivo é fazer frente ao fenómeno mundial TikTok, que ganhou meio milhão de novos utilizadores entre fevereiro e maio só em Portugal.

A premissa é de todo idêntica à aplicação chinesa: vídeos criativos e de curta duração, como desafios, sequências ou partidas, e onde é possível o recurso a efeitos ou músicas. O resultado pode depois ser partilhado nas stories, no feed ou ainda com os amigos através de mensagem direta.

Depois de uma bem-sucedida fase de testes no Brasil durante o ano passado, onde foi reajustada, a ferramenta prepara-se para chegar à França e à Alemanha. Portugal terá ainda que aguardar, desconhecendo-se, para já, qualquer data para ter acesso à funcionalidade.

O Instagram, cujo detentor é o Facebook, também pretende que o Reels tenha um espaço no perfil do utilizador e que apareça na aba Explorar (secção usada para descobrir novos interesses e perfis e mais direccionada para contas públicas).

Recorde-se que as próprias stories do Instagram foram baseadas no Snapchat. Também o IGTV surgiu com o objetivo de competir com plataformas mais antigas, como o YouTube.