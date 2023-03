Inspetor detido por tragédia ferroviária na Grécia

Um inspetor ferroviário grego foi detido, esta sexta-feira, na sequência do desastre ferroviário do mês passado, que matou 57 pessoas.

O funcionário, um supervisor do gerente da estação identificado como Dimitris Nikolaou, foi acusado do crime de “perturbação da segurança no trânsito”, causando a morte de muitas pessoas. Nikolaou estava de serviço no momento do acidente em 28 de fevereiro, quando um comboio de passageiros e um comboio de carga colidiram frontalmente perto da cidade de Larissa.

O chefe da estação também foi indiciado e preso e pode ser condenado a prisão perpétua pelas acusações de colocar em perigo o transporte público e homicídio culposo.

