“Insónia” leva Fernando Mendes a Viseu

A mítica discoteca The Day After será, nos dias 1 e 2 de novembro, palco de “Insónia”, o mais recente trabalho de Fernando Mendes no mundo do teatro.

Em digressão nacional pelo país, o popular apresentador do “Preço Certo” estreia-se na cidade de Viseu com um espetáculo teatral, a solo, no qual interpreta o personagem Custódio Reis, um vendedor de vinhos, com a corda no pescoço. É o comum português de classe média, que vive afogado em dívidas e créditos. Um dia, à beira do divórcio, tem uma terrível insónia durante a qual questiona tudo na sua vida e tenta encontrar soluções.

O espetáculo teatral com autoria e encenação de Roberto Pereira convida o público a assistir a uma hilariante crise interior pela qual o personagem Custódio vai passar, na tentativa de alcançar a paz de alma necessária para que volte a conseguir dormir. Pelo meio desta ‘Insónia’, assiste-se a alguns programas de televisão para “chamar o sono”, onde Fernando Mendes protagoniza momentos muito improváveis com alguns dos seus amigos e colegas de toda a vida.

Sozinho no palco de um dos mais emblemáticos espaços de diversão noturna do país, Fernando Mendes dá vida, ao longo de quase duas horas, a um espetáculo que aborda questões atuais de uma forma divertida e “onde se brinca com coisas sérias”, como sublinha o multifacetado artista.

As sessões têm início às 21h30 e os bilhetes, a partir de 15 euros, podem ser adquiridos na loja Mundicor, no Piso -1, do Palácio do Gelo Shopping, em Viseu.