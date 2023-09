Insólito: treinador do Luxemburgo abandona o relvado depois de sofrer um golo

O seleccionador nacional Luc Holtz saiu temporariamente do relvado quando o Luxemburgo sofreu o oitavo golo da partida contra Portugal, mas regressou antes do apito final. Portugal bateu o Luxemburgo por 9-0.

Na conferência de imprensa após o jogo Holtz manifestava serenidade mas admitia a sua frustração. “Fomos despedaçados em campo. Portugal foi superior em todos os aspectos e nós não estivemos bem. Temos que analisar isso. Mas eu mantenho a minha linha, a minha visão”, afirmou

“Há muitas palavras que posso usar: angustiado, dececionado. O sentimento é terrível”, disse Luc Holtz. O selecionador dos leões vermelhos confessa que a sua equipa não foi “suficientemente boa no nosso jogo, nada funcionou, seja tecnicamente, seja na velocidade. Não fomos bons em todas as esferas do jogo”.

Em resposta a uma questão dos jornalistas se a seleção do Luxemburgo tinha adormecido, Holtz afirma que sim, “sem dúvida – individualmente, coletivamente. Os médios foram combatidos, mas foi demasiado difícil, sobretudo durante a segunda parte. Alguns tiveram bons momentos, mas depois tudo descambou”.