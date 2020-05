Inscrições no ensino de português podem ser feitas até final de maio

O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou este fim-de-semana em comunicado que o número de inscritos no Ensino de Português no Estrangeiro (EPE) corresponde já a mais de 80% do total de inscritos no ano letivo anterior.

Sobre esta matéria, que o governo português afirma que tem vindo a seguir atentamente e devido às restrições impostas pela covid-19, e por isso decidiu prorrogar o prazo para finalização do processo de inscrições para o ano letivo 2020/2021 de 30 de abril para 31 de maio, independentemente da modalidade.

“A definição deste prazo tem como pressuposto a necessidade de apresentação à da proposta de rede para esse ano letivo, ajustada à procura recolhida por via das inscrições, por forma a assegurar a colocação atempada em posto dos docentes EPE em cada país”, explica o ministério, acrescentando que, como acontece todos os anos, as Coordenações de Ensino recebem inscrições fora deste prazo sendo esses alunos integrados nas turmas existentes – ainda que essa deva ser a exceção, não a regra.

Especificamente no ensino paralelo (inscrições através da plataforma online disponibilizada pelo Camões I.P.), estima-se que cerca de 10% das inscrições se registem até final de setembro, coincidindo com o início do ano escolar e a definição de outras atividades que compõem os horários/ocupações das crianças que frequentam o ensino paralelo.