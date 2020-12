Inscrições abertas para as bolsas de estudo Camões IP/Millennium

O Instituto Camões anunciou recentemente que já se encontram abertas as candidaturas para as bolsas de estudo do Programa Camões IP/Millennium, no âmbito da Língua e Cultura Portuguesas.

As candidaturas, bem como o formulário e os documentos de suporte à candidatura previstos no Regulamento de Bolsas do Camões, I.P./Millennium, devem ser submetidas eletronicamente através do email bolsas.lingua@camoes.mne.pt e podem ser feitas até às 17h00 do próximo dia 22 de dezembro.

Mais informações neste link.