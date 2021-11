Inscreva-se já nos encontros PNAID

O Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, vai acolher, de 9 a 11 de dezembro, os Encontros PNAID 2021. As inscrições são gratuitas e já se encontram abertas.

No âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), este evento, que resulta de uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, dá continuidade aos Encontros de Investidores da Diáspora, realizados desde 2016.

Em 2021, os Encontros PNAID são coorganizados pela Câmara Municipal de Ourém e pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

Ao longo de três dias, para além de sessões plenárias, de sessões de apresentação de ideias, projetos e soluções de investimento, serão ainda promovidas sessões temáticas paralelas com enfoque nos temas Agricultura e Agroalimentar; Indústria 4.0 e Produção Avançada; Turismo e Sustentabilidade; Mar e Economia Azul; Digital e Saúde; Ideias e Negócios nos Territórios do Interior.

As mesas redondas, sessões dinâmicas de networking e visitas a empresas do Médio Tejo integrarão igualmente o programa, que inclui momentos de convívio, lazer e cultura. Também haverá oportunidade no âmbito do evento para uma mostra de empresas e instituições ligadas às temáticas em foco.

O programa encontra-se disponível aqui.

