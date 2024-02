Inquérito: metade dos universitários no Porto querem emigrar

Um em cada dois estudantes universitários no Porto está a ponderar emigrar assim que concluir os estudos, de acordo com um inquérito levado a cabo pela Federação Académica do Porto (FAP) aos alunos de instituições da Academia.

Foram 1002 os estudantes questionado e os resultados não são animadores. Segundo os dados disponibilizados, metade quer emigrar assim que terminar o curso, apenas 17% afirmam querem mesmo ficar em Portugal e 33% não responderam.

Em termos factuais, 62% dos estudantes das áreas de Ciências e Tecnologias pensam sair do país. Já os discentes de Ciências Económicas, Letras e Comunicação, Saúde e Artes estão divididos. Metade quer ficar e metade pondera seriamente seguir os trilhos da diáspora.

Na cauda da lista encontra-se Direito, com “apenas” 38% dos alunos a pensarem numa vida cá fora.