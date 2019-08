Inoperacionalidade

Isto são boicotes da direita para minar o bom nome e governação do costa, ora vejam, saio de casa pela manhã para ir, corajosamente, levantar o CC ao registo civil, e reparem, tudo a pé porque estou preocupada com as alterações climáticas… climatológicas… ou assim, e contribuo activamente para a salvação do planeta, e quando lá chego estranho o átrio de entrada vazio, mas vazio mesmo, até tirei foto,

podia ser o caso de os marcianos do rocha andrade terem arrebatado os contribuintes depois da ofensa de há 3 anos, mas não, era coisa mais prosaica, um curto circuito em parte incerta, conforme me informou o electricista que andou comigo na escola e com quem me cruzei no retorno da desistência, e que era coisa para durar, nada de promessas, talvez amanhã, mas o serviço era inexistente, nem para levantar o cartãozinho, nicles, mas não desisti e equacionei valentemente andar mais quinze minutos para ir ao centro de emprego e formação profissional tirar umas informações e persisti, lá chegando tirei a gostosa senhinha que me brindou com 26 almas para atendimento antes do meu assunto e talvez 1 hora e meia de espera, só que depois de 10 minutos avisados na leitura das aventuras de Anne Elliot em Lyme, o painel de atendimento entrou em coma e fomos, os “senhores e senhoras que esperam na sala”, avisados de que o sistema informático e todas as comunicações estavam “em baixo” e que se quisessem esperar “para ver”, o faziam por sua conta e risco, de maneira que sufocando o riso me vim embora, que bom que o caminho de regresso é todo a descer e vim a pensar que deus nosso senhor quer é que eu fique em casa ou então que a direita é malvada e além dos incêndios que anda a atear também tem recursos para levar os pobres a quererem mal ao costa e ca com estes desarranjos nos serviços públicos, salvé hugo mãe pelo estilo premiado.