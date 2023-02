Innovation Awards 2023 premeiam empresa portuguesa

Os Innovation Awards 2023 acabam de atribuir à EDIGMA o prémio de melhor projeto na categoria “Smart Building” pelo trabalho desenvolvido no NARC – Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, em Lisboa – enquanto empresa responsável pela coordenação e implementação da nova experiência museológica inteligente.

Esta é a categoria mais exigente pois coloca frente a frente os melhores dos melhores, ou seja, todos os finalistas de todas as categorias.

A cerimónia, destes prémios considerados como os “óscares” do audiovisual e da interatividade, decorreu em Barcelona no Museu Nacional de Arte da Catalunha, onde foram mundialmente reconhecidos a excelência no design, integração e gestão AV da remodelação do NARC.

Localizado no subsolo da baixa de Lisboa, o NARC conecta 2.500 anos de história e vestígios de uma cidade que foi preenchida de vida ininterruptamente proporcionando uma experiência de visita imersiva.

“Este é um reconhecimento que nos honra, de um projeto sustentado numa narrativa expositiva diferenciadora, com recurso a soluções tecnológicas, que se traduzem numa experiência imersiva e envolvente na história de Lisboa. Conseguir vencer este prémio é demonstrativo que, apesar de estarmos a competir entre os melhores do mundo, possuímos argumentos e conhecimento para incorporar continuamente nos projetos dos nossos clientes soluções inovadoras, respeitando a premissa da empresa de construir experiências para pessoas”, afirma Miguel Oliveira, CEO da EDIGMA.

António Monteiro, Presidente da Fundação Millennium bcp, afirma: “o investimento que esta excecional renovação do NARC constituiu insere-se na preocupação permanente do Millennium bcp de valorizar o património histórico e cultural do nosso País como fator essencial para o desenvolvimento de Portugal”.

Recorde-se que a empresa tem estado consecutivamente entre os melhores do Mundo no sector, quer ao marcar presença de forma consistente entre os finalistas com nomeações nos anos 2018, 2019, 2020 e 2021, quer a conquistar o prémio por três vezes, em 2016 com o projeto de retalho mais inovador e em 2010 e 2011 sendo galardoada com o prémio de projetos de Digital Signage mais inovadores.