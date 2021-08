Iniciativa Liberal

Tenho assim uma… como que uma vaga sensação de que a IL terá mais votos e eleitos nas próximas eleições.

Mas a sensação que mais se sobrepõe é que na hora de desfazer os nós burocráticos e deslaçar o jugo estatal vai ser tudo um fogo de vista.

The force is weak in those.

Mesmo os que mais firmes estão se perdem na massa mimimi da discussão de pormenores enviesados.

Estou à vontade para dizer, não há pachorra.

Ir aos fóruns ler os comentários é difícil, tudo estatistas muito liberais, justificando-se a cada estocada ou do seu muito próprio “liberalismo” ou de que de outra forma é a anarquia.

É difícil matar o pai, se é tirano é só um pormenor.

Ná!

Miucha Baldinho