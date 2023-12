Iniciativa Liberal quer “círculo de compensação” para que não se perca voto emigrante

“Só no Círculo da Europa, nas últimas legislativas foram desperdiçados mais de 39 mil votos, que acabaram por não contribuírem para a eleição de qualquer deputado”, explicou o deputado Rodrigo Saraiva em entrevista ao BOM DIA.

Saraiva concedou uma entrevista para explicar o projecto de lei da Iniciativa Liberal (IL) que torna, segundo o partido, o sistema político português “mais respeitador do espírito da Constituição, diminuindo o desperdício de votos em eleições legislativas com a introdução de um círculo nacional de compensação”.

Trata-se de um “desperdício” de votos nas comunidades portuguesas, mas sobretudo em Portugal continental onde há se perdem mais de 730 mil votos, segundo Ricardo Saraiva. “Isto equivale a que cerca de um milhão de portugueses não estejam representados na sua primeira escolha”, defende o deputado.

Para a IL, a lei eleitoral lá como existe atualmente “não assegura representatividade, confiança, nem transparência”, por isso a proposta de um círculo de compensação nacional permitiria que todos os votos possam contribuir para eleger deputados, alcançando um sistema mais proporcional. Assim, a IL crê que no caso particular do círculo da Europa, que apenas elege dois deputados e onde existe um problema de abstenção, “o círculo de compensação permite que o voto da diáspora efectivamente faça a diferença em vez de ser deitado ao lixo”.

Na óptica da Iniciativa Liberal, o problema de representatividade do sistema eleitoral português tem de ser corrigido urgentemente uma vez que “mais de oito milhões de votos não foram convertidos em mandatos parlamentares desde 1975”, afirmou Ricardo Saraiva.

Veja aqui a entrevista completa ao BOM DIA: