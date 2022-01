Iniciativa Liberal é a quarta força política portuguesa

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) considerou que o “bom resultado” que o partido obteve nas eleições legislativas, tornando-se a quarta força política em Portugal, fica “manchado” pela maioria absoluta do PS.

“O nosso bom resultado que passa pelo facto de teremos sido o partido que fixou e superou os objetivos fica manchado pela existência de uma maioria absoluta do PS”, afirmou João Cotrim Figueiredo no domingo à noite, numa reação aos resultados eleitorais.

Visivelmente emocionado, o liberal afirmou, perante uma sala com centenas de pessoas, que a maioria absoluta do PS é “preocupante” porque pode representar uma era em Portugal de “enorme domínio do Estado por parte de um único partido”.

Numa sala da Gare Marítima da Rocha Conde D’Óbidos, em Lisboa, onde a comitiva da Iniciativa Liberal assistiu à noite eleitoral, Cotrim Figueiredo revelou já ter cumprimentado o secretário-geral do PS, António Costa, pela vitória.

“Já tive oportunidade de cumprimentar o doutor António Costa, de lhe dar os parabéns pela vitória, mas disse-lhe que poderá contar no próximo parlamento com uma posição firme da IL”, referiu.