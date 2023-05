Iniciativa “Governo mais próximo” leva Paulo Cafôfo ao Museu das Migrações e das Comunidades

No âmbito da iniciativa “Governo mais próximo”, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, visitou o Museu das Migrações e das Comunidades em Fafe.

Nas redes sociais, o governante lançou um balanço da visita oficial: “Este é um espaço de memória e contacto com a diáspora. Um local de diálogo com a história que alia a cultura à educação, ciência e turismo e que importa valorizar e projetar no futuro. E é precisamente para cumprir com esse aspeto que está em curso a criação da Rede Museológica Digital dos Museus da Diáspora. Um projeto do Governo para o qual está alocado mais de meio milhão de euros com o objetivo integrar e dar visibilidade aos vários núcleos museológicos sobre a diáspora, presentes em Portugal e no estrangeiro. Queremos que estes valiosos acervos sobre a diáspora possam ter mais visibilidade e que contribua para o conhecimento sobre a nossa diáspora”.

O Museu da Emigração e das Comunidades foi criado em 2001, por decisão da Câmara Municipal de Fafe, e fará parte da Rede Museológica Digital sobre as comunidades portuguesas, projeto promovido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e financiado pelo PRR.

Com este projeto, pretende-se criar uma rede de museus ligada à diáspora, com a partilha digital dos diferentes espólios de museus espalhados pelo país e alguns localizados no estrangeiro.