Ingleses organizam cimeira mundial pró-vacinas

O Reino Unido preside em 2 de junho à primeira cimeira global destinada a criar confiança nas vacinas contra a covid-19, anunciou o Governo britânico em comunicado.

A cimeira, que visa aumentar a imunização em todo o mundo, terá um formato digital por causa da pandemia da covid-19 e irá reunir políticos e especialistas, a indicar posteriormente.

Dois dos participantes já confirmados serão o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, e a antropóloga norte-americana Heidi Larson, que dirige um projeto contra a desinformação sobre os programas de vacinação.

O Reino Unido preside este ano ao G7 (grupo dos sete países mais ricos do mundo) e pretende, com esta cimeira, abordar de que forma os governos e o setor privado podem ajudar a combater a desinformação sobre as vacinas e convencer as pessoas a imunizarem-se contra o coronavírus SARS-CoV-2, que causa a covid-19.