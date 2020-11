Ingleses com saudades das “sardinhas e milagres” de Carvalhal

O treinador do Braga volta esta quinta-feira aos palcos ingleses no jogo com o Leicester para a Liga Europa. Para trás ficam as passagens pelo Sheffield Wednesday e pelo Swansea City que deram muito que falar por causa de um Ferrari e até de milagres.

O Leicester-Sporting de Braga, o terceiro jogo da fase de grupos da Liga Europa proporciona, esta quinta-feira (20 horas/SportTV1), o reencontro de Carlos Carvalhal, técnico da equipa minhota, com o Reino Unido, onde trabalhou entre 2015/16 e 2017/18. Célebres ficaram várias intervenções hilariantes do treinador, que fizeram as delícias de adeptos e da imprensa britânica.

A passagem pelo Sheffield Wednesday, então no escalão secundário inglês, não resultou na subida à Premier League, nas épocas de 2015/16 e 2016/17, mas sobretudo quando Carvalhal chegou ao principal campeonato inglês e assumiu o comando dos galeses do Swansea City as frases do técnico deram que falar, originando até uma coleção de t-shirts do clube galês.

Expressões como “metemos a carne toda no assador”, celebrizada em Portugal pelo antigo técnico Quinito fizeram de Carvalhal, no início de 2018, um dos homens em destaque na Premier League. No fim, não conseguiu evitar a descida da equipa, mas que deixou marca é inegável.

