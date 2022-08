Inglês de Matheus Nunes surpreende… ingleses

Matheus Nunes transferiu-se recentemente do Sporting para o Wolverhampton e, mesmo antes de se estrear pela “armada portuguesa” já ganhou o respeito dos adeptos devido ao domínio da língua inglesa.

De acordo com os desportivos britânicos, as primeiras palavras do luso-brasileiro num idioma que “não é o seu” surpreenderam, mas há uma explicação.

Ao canal do clube, o médio centro revelou que sempre teve uma boa relação com a língua, já desde os tempos de escola, e que o facto de o seu padrasto ser originário da região de Sunderland também o ajudou.

Matheus Nunes, recorde-se, foi vendido neste defeso por 45 milhões, mas a verba total pode chegar à meia centena de milhões, caso alguns objetivos sejam cumpridos.