Inglaterra isola-se na frente do grupo de qualificação para o Euro2024

A Inglaterra isolou-se este domingo na liderança no Grupo C de apuramento para o Campeonato da Europa da Alemanha-2024, ao vencer a Ucrânia por 2-0, em encontro da 2.ª jornada do agrupamento disputado no Estádio de Wembley, em Londres.

Após a vitória em Itália (2-1), ante os campeões europeus em título, na primeira jornada, os comandados de Gareth Southgate tranquilizaram os adeptos locais ainda antes do intervalo, graças aos golos do inevitável Harry Kane aos 37’ (1-0, assistido por Bukayo Saka) – o 55.º golo do avançado do Tottenham pela seleção, em 82 jogos, é o recordista absoluto, recorde-se – e de Bukayo Saka, aos 40 (2-0, a passe de Jordan Henderson).

A Inglaterra soma seis pontos em dois jogos, enquanto a Ucrânia, na qual o selecionador, Ruslan Rotan, apostou no avançado Roman Yaremchuk (ex-Benfica, em 2021/22 agora no Club Bruges) a titular (substituído por Dovbyk, aos 74′), soma zero pontos, tal como Malta e Itália, que se defrontam a partir das 19.45 horas no Estádio Ta’Qali, no outro jogo desta 2.ª jornada do grupo.