Inglaterra bate Itália em Nápoles

A Inglaterra bateu a Itália por 2-1, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, estreando com vitória no Grupo C de qualificação para o Europeu de 2024 e colocando um ponto final num tabu histórico.

Foram seis jogos sem vencer desde 2012 e uma final perdida para os italianos: o Euro2020.

O historial era ainda mais desfavorável aos ingleses se contarmos somente jogos oficiais: há mais de quatro décadas, desde a vitória da Inglaterra no confronto direto, em 1977, na qualificação para o Campeonato do Mundo de 1978.

O enguiço, no entanto, começou a ser quebrado logo no início do jogo de hoje. Após dez minutos de um duelo truncado, a equipe de Southgate começou a impor-se, começou na frente e tomou as rédeas do confronto.

Harry Kane marcou e superou Wayne Rooney, tornando-se o maior marcador da história da seleção inglesa, com 54 golos.