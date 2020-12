Infusões portuguesas destacam-se em concurso internacional de chás

A empresa portuguesa Infusões com História viu recentemente quatro dos seus melhores produtos serem galardoados num concurso internacional de chás organizado pela Agência Francesa de Valorização de Produtos Agrícolas.

Na terceira edição do Concours International de Thes du Monde, realizado em Paris, a Infusões com História destacou-se na categoria Mélange de Plantes (mistura de plantas) com dois certificados “gourmet” (Infusão do Mato e Infusão Montanha de Sensações), um de ouro (Infusão Vibrante) e um bronze (Infusão Subtil).

O projeto Infusões com História dedica-se, desde 2017, à produção de chás biológicos com ervas e plantas 100% portuguesas.

#portugalpositivo