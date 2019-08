Informáticos portugueses lançam plataforma de alerta de crimes

“O furto de carros em Portugal tem sido uma constante preocupação nos últimos tempos, este ano estamos a notar que os assaltos estão a afetar vários portugueses emigrados que vêm a Portugal com o seu carro e ficam sem ele”, disse ao BOM DIA Tiago Tomás, informático e fundador da empresa Sevenscope.



“Há um ano atrás furtaram-nos um carro em Lisboa que tínhamos comprado para a empresa”, explicou, salientando que este acontecimento os tornou, a si e aos seus colegas, mais atentos “e notamos na pele a lentidão de todo o sistema”.

Este roubo levou-os a trabalhar “na criação de uma comunidade apoiada por uma plataforma dedicada ao registo de roubos, danos e outros crimes, para desta forma ajudar através da divulgação de alertas de forma mais eficiente”. Tiago Tomás acredita que este tipo de plataforma pode ser mais eficaz na divulgação, pois a comunidade terá um papel importante de colaboração na informação das polícias e dos proprietários”.

A plataforma está no ar desde o dia 1 de agosto e chama-se Alerta Crime. Além do site, o projeto conta ainda com grupos de divulgação no Facebook, e “está a crescer mais do que o esperado por causa da onda de assaltos nos últimos dias que está a estragar as férias a muita gente”, afirma Tiago Tomás, salientando que os portugueses emigrantes constituem os alvos mais apetecidos para os ladrões de automóveis.

Só nos últimos quinze dias, a plataforma Alerta Crime referenciou quatro furtos de carros de emigrantes: um do Luxemburgo e três com matrícula francesa. “O carro luxemburguês que foi roubado era um BMW 535D que pertencia a uma portuguesa e estava estacionado ao lado de outro veículo que foi vandalizado, tendo sido expoliado do que tinha no interior. Os automóveis franceses eram um Audi, um Mercedes e um BMW.