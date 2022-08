Inflação volta a subir na zona euro

A inflação anual voltou a subir na zona euro em agosto, atingindo um novo máximo de 9,1%, face aos 8,9% de julho, um aumento novamente motivado sobretudo pelos preços da energia, segundo estimativa publicada pelo Eurostat.

A estimativa rápida divulgada esta quarta-feira pelo gabinete oficial de estatísticas da União Europeia revela que a taxa de inflação anual – medida pelo Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor – continua a subir e atinge em agosto um novo ‘pico’ no espaço da moeda única, de 9,1%, duas décimas acima do valor registado no mês anterior mas que compara com 3,0% em agosto de 2021.

Analisando as principais componentes da inflação da zona euro, o serviço estatístico comunitário adianta que a energia volta a ser, de forma destacada, a que mais pesa (38,3%, contra 39,6% em julho passado), seguida da alimentação, álcool e tabaco (10,6%, contra 9,8% em julho), dos bens industriais não energéticos (5,0%, contra 4,5% em julho) e dos serviços (3,8%, contra 3,7% um mês antes).

A taxa de inflação na zona euro tem vindo a acelerar desde junho de 2021, principalmente devido à subida dos preços da energia, e a atingir valores recorde desde novembro.