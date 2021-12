Inflação na Alemanha dispara para 5.2% em novembro

A inflação homóloga na Alemanha subiu para 5,2% em novembro, o nível mais alto desde junho de 1992, quando atingiu 5,8%, informou esta sexta-feira a agência federal de estatística alemã (Destatis), confirmando os dados divulgados no dia 29.

Já em outubro o índice de preços no consumidor (IPC) tinha aumentado 4,5%.

“A inflação aumentou assim pelo sexto mês consecutivo e em novembro atingiu o nível mais alto até agora em 2021”, disse Georg Thiel, presidente da Destatis, acrescentando que para se encontrar uma taxa ainda mais alta é preciso recuar quase 30 anos até junho de 1992.

Entretanto, a taxa de inflação caiu 0,2% em novembro face a outubro.

A elevada inflação no segundo semestre de 2021 tem várias razões, incluindo os efeitos de base dos preços baixos do ano passado.

A redução temporária do IVA entre julho e dezembro do ano passado e, em particular, os baixos preços do petróleo, que atingiram um nível baixo em novembro de 2020, refletem-se agora na inflação.

Estes efeitos de base temporários estão a ser cada vez mais agravados por outros efeitos relacionados com a crise, tais como problemas na cadeia de abastecimento e aumentos significativos de preços em fases intermédias da produção.