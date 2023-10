Inflação homóloga na Alemanha desce 1,5%

A inflação homóloga na Alemanha desceu para 4,5% em setembro, depois de ter ficado acima dos 6% em agosto e em julho.

“A taxa de inflação caiu para o nível mais baixo desde o início da guerra na Ucrânia. No entanto, continua elevada”, disse Ruth Brand, presidente da agência federal de estatística alemã (Destatis), acrescentando que “o aumento dos preços dos alimentos ainda é claramente percetível para os consumidores”.

Em comparação com agosto, o índice de preços no consumidor (IPC) aumentou 0,3% em setembro.

Em termos homólogos, os preços da energia aumentaram 1,0% em setembro, contra 8,3% em agosto.

O fator decisivo para este aumento de preços acentuadamente inferior é sobretudo o aumento de preços do ano passado (efeito de base), embora a evolução dos preços tenha sido diferente.

Assim, a eletricidade foi significativamente mais cara do que há um ano – 11,1% – enquanto os preços do aquecimento urbano subiram apenas ligeiramente – 0,3%.

Em relação a alguns produtos energéticos, os preços em setembro foram ainda mais baixos do que há um ano, como o gás natural e os combustíveis, que desceram 5,3% e 6,0%, respetivamente, e, em especial, o óleo de aquecimento leve, que ficou 26,0% mais barato.

Os preços dos produtos alimentares aumentaram 7,5% em termos homólogos em agosto e, embora os aumentos de preços tenham abrandado novamente, após aumentos de 9,0% em agosto e de 11,0% em julho, os aumentos em muitos grupos de produtos alimentares continuaram a ser significativamente superiores à inflação global.

Os consumidores tiveram de pagar significativamente mais, em especial pelo açúcar, compota, mel e outros doces – 15,3% – e pelo pão e produtos à base de cereais – 14,2%.

O peixe, os produtos da pesca e o marisco também aumentaram significativamente – 9,6% – bem como os legumes – 8,4% – e a fruta – 7,5% – enquanto as gorduras e os óleos diminuíram 14,2%.

A inflação subjacente, que não tem em conta o impacto dos produtos alimentares e da energia, situou-se em 4,6% em setembro, contra 5,5% em agosto.

Excluindo o impacto da energia, a taxa de inflação teria sido de 5,0%.

Os preços dos serviços no seu conjunto registaram um aumento de 4,0% em termos anuais.

As rendas líquidas, que aumentaram 2,1%, tiveram um efeito atenuante e continuam a ser um fator determinante para o aumento abaixo da média dos preços dos serviços.

No entanto, alguns outros serviços registaram aumentos significativos, tais como os serviços de manutenção e reparação de habitações – 12,9%, as instituições sociais – 11,1% e as viagens organizadas – 10,3%.

Os preços dos bens no seu conjunto aumentaram 5,0% em termos homólogos, com um aumento um pouco mais forte – de 5,5% – no caso dos bens de consumo, enquanto os bens de consumo duradouros aumentaram 4,1%.

O IPC harmonizado para a Alemanha, que é calculado de acordo com os critérios da UE, situou-se em setembro em 4,3% em termos homólogos e em 0,2% em comparação com o mês anterior.