Inflação britânica nos 6.8%

A taxa de inflação homóloga no Reino Unido foi de 6,8% em julho deste ano, face aos 7,9% observados no mês anterior, anunciou o Gabinete de Estatísticas Nacionais britânico (ONS).

De acordo com o ONS, a taxa de inflação homóloga em julho deste ano situou-se no nível mais baixo desde fevereiro de 2022.

No sétimo mês deste ano, o aumento homólogo dos preços dos alimentos e bebidas não alcoólicas no Reino Unido foi de 14,8%, contra 17,3% no mês de junho.

A inflação subjacente (‘core’), que exclui os preços voláteis da energia, dos alimentos, do álcool e do tabaco, manteve-se inalterada em 6,9% em julho, contrariamente à descida prevista pelos analistas.

Em termos mensais, os preços em julho caíram 0,4%, na comparação com a subida de 0,6% no mesmo mês de 2022.