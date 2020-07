Infelizmente não é assim

A situação epidemiológica que vive o nosso país é a principal razão para que os portugueses residentes no estrangeiro não venham durante o que ainda resta do período de Verão a Portugal. Para além das restrições que alguns países estão a impor aos passageiros provenientes de Portugal a imagem do país no estrangeiro, no que diz respeito ao controle da pandemia, condiciona a decisão de muitos portugueses a deslocarem-se, por enquanto, para o seu país.

Acresce, que só no início deste mês houve certezas no que se refere à circulação no espaço Europeu e, como sabemos, em vários países da Europa o início do novo escolar acontece já em meados de Agosto o que não ajuda as famílias nas tomadas de decisão em relação às férias.

Todos esperamos que as restrições que alguns países nos impõem sejam levantadas mas as pessoas em muitos casos já foram obrigadas a planificar ou a adiar as suas férias.

Convém também referir que a oferta em termos de ligações aéreas é muito limitada e a companhia aérea nacional continua a anular reservas feitas há vários meses para os voos de Agosto o que, como se compreende, não vem ajudar. Na rota Paris-Lisboa a TAP tinha no período pré-pandemia 8 voos diários. Neste momento apenas operam dois voos por dia.

É verdade que alguns sectores da economia estão a tentar aproveitar o período de Verão, nomeadamente na área da construção e obras públicas, mas essa não é a principal razão como reconhece a própria Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas que refere o receio dos patrões na possibilidade de haver um período de quarentena a cumprir no momento do regresso.

O Governo tem tido enormes dificuldades em comunicar sobre esta questão de enorme importância para os portugueses residentes no estrangeiro e para o país.

Tudo tem um tempo e neste caso o tempo em parte já passou…