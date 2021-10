“Inevitável” é o single de estreia de Bianca Barros

É na música que Bianca Barros se sente verdadeiramente feliz e é por isso que, apesar de ser licenciada em design de moda e estar a tirar mestrado em design de produto é sempre aí que regressa. Aos 16 anos participou no The Voice Portugal, tendo chegado à semifinal, e agora, com pouco mais de 20, agarra novamente o sonho. INEVITÁVEL é o seu single de estreia e já está disponível em todas as plataformas digitais.

Apaixonada por música desde criança, aos 5 anos Bianca Barros já era aluna do Conservatório de Música de Tui (Espanha). Com 14 foi admitida na Academia de Música de Viana do Castelo, onde estudou canto lírico e formação musical.

Concorreu a dois concursos de talentos e venceu. Um na sua terra, Valença do Minho, e outro no Centro Cultural de Paredes de Coura. A música e a dança, juntas, despertavam-lhe o interesse e foi admitida no curso de Teatro Musical, na Academia de Música de Vilar do Paraíso (Vila Nova de Gaia).

Paralelamente, inicia os estudos em canto pop e piano e durante 4 anos é aluna da Escola de Música Valentim de Carvalho (Porto).

Com 16 anos concorre ao The Voice Portugal e chega à semifinal numa experiência que descreve como «inesquecível» e que, ao lado de outros artistas, lhe permitiu pisar alguns dos maiores palcos nacionais como a Altice Arena, o Campo Pequeno, o Coliseu do Porto ou a Casa da Música.

Licenciou-se em Design de Moda, no Porto. Frequenta o 2.° ano de mestrado em Design de Produto, na FAUL. As artes sempre foram uma paixão e o percurso na música é tão somente uma inevitabilidade.