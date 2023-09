Inês Barros é campeã europeia de tiro

A portuguesa Inês Barros sagrou-se este domingo campeã europeia de tiro com armas de caça (trap), em Osijek, na Croácia, e conseguiu uma vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos Paris20224.

Inês Barros bateu na final a italiana Silvana Stanco, medalha de prata, e a espanhola Fátima Galvez, anterior campeã europeia, que desta vez fica com o bronze.

A atiradora lusa chegou ao grupo de seis finalistas na primeira posição, com 118 pratos nas cinco séries da qualificação (24+25+24, no sábado, e 23+22, hoje).

Na final foi de novo a mais certeira, com 43 pratos partidos, face aos 38 da italiana Silvana Stanco.

Ana Rita Rodrigues, a outra portuguesa em prova, classificou-se na 18.ª posição, com 113 pratos (24+24+22+22+21).

Na competição masculina, João Paulo Azevedo foi 27.º, com 119 (23+23+25+25+23), José Bruno Faria terminou na 36.ª posição, com 118, e Armelim Rodrigues foi 80.º, com 111.

Inês Barros e Ana Rita Rodrigues participam também na prova de equipas mistas, fazendo dupla com João Paulo Azevedo e Armelim Rodrigues, respetivamente.

João Paulo Azevedo, Armelim Rodrigues e José Bruno Faria também voltam a atirar na competição de equipas masculinas.

Com o apuramento hoje conseguido por Inês Barros, Portugal passa a ter 17 lugares assegurados nos Jogos Olímpicos de 2024.