Indústria e construção dinamizam a economia no Norte de Portugal

A indústria transformadora e a construção foram “o motor de crescimento” do emprego no Norte no primeiro trimestre de 2019, contribuindo com 21% e 59%, respetivamente, para os 31 mil postos de trabalho criados, revela um relatório.

De acordo com o Norte Conjuntura, o boletim trimestral da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte (CCDR-N) que apresenta as tendências da evolução económica na região Norte e a que a Lusa teve acesso, o contributo do setor secundário (indústria e construção) representou “quase 80% de todo o crescimento observado” no emprego.

“Apesar de a dimensão do setor secundário ser bastante inferior à do setor dos serviços, em três dos últimos seis trimestres este foi o verdadeiro motor do crescimento do emprego na região do Norte”, escreve-se no documento.

“O contributo do setor secundário para o crescimento do emprego total da região foi de 1,5 pontos percentuais” para o crescimento de 1,9% no emprego registado naquele período, descreve o documento.

Dos cerca de 31 mil empregos criados por todos os ramos de atividade, “cerca de 18 mil (59%) tiveram origem na construção e mais de seis mil (21%) vieram das indústrias transformadoras”, acrescenta.

Para além disso, face ao valor do trimestre homólogo de 2018, os serviços cresceram 0,7% e, no setor secundário, “o aumento foi significativamente maior, de 4,4%”.

O documento refere ainda que, dentro do setor secundário, os ramos com maior população empregada no primeiro trimestre deste ano eram as indústrias transformadoras, com 446,9 pessoas, e a construção, com 124,9 mil.

O contributo foi de 26,1% e de 7,3%, respetivamente, do emprego total da região.

O ramo da construção foi o mais dinâmico: em termos homólogos, o emprego no setor cresceu 17,2%, os edifícios licenciados para habitação aumentaram 13,3% e a avaliação bancária das habitações cresceu 6,9%.

O Norte Conjuntura assinala que, “a informação provisória disponível indica que, no primeiro trimestre de 2019, o número de edifícios licenciados (total de obras) apresentou na região um crescimento de 8,8% face ao período homólogo de 2018”.

“Entre os edifícios licenciados, os que se destinam à habitação familiar têm vindo a apresentar um ritmo de crescimento superior ao dos outros fins, sobretudo ao longo dos últimos três anos”, descreve o documento.

Quanto ao desemprego, a taxa na região Norte no primeiro trimestre de 2019 “atingiu o valor de 6,8%”.

Tal representa “uma décima de pontos percentuais acima do valor observado no trimestre anterior” e “1,4 pontos percentuais abaixo do trimestre homólogo de 2018”.

A exportação de mercadorias de empresas da região “aumentou em 2,3% em termos homólogos”, destacando-se “o forte crescimento de exportações de automóveis/outros veículos terrestres/partes e acessórios, de 7,6%”.

“O vestuário e seus acessórios, de malha, é o segundo capítulo mais exportador da região”, de acordo com o relatório da CCDR-N.

Quanto aos indicadores do turismo, nomeadamente alojamentos, “registaram no primeiro trimestre de 2019 uma desaceleração do ritmo de crescimento”.

Em termos homólogos, as dormidas cresceram 4,5% e o número de hóspedes aumentou 6,3%.